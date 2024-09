Wegen einer Straßenvollsperrung zwischen Martinshöhe und Bruchmühlbach kündigt die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH (QNV) für die Zeit vom 17. bis voraussichtlich 19. September Einschränkungen im Regionalbusverkehr der Linie 232 an. Diese verläuft von Zweibrücken über Mörsbach, Käshofen und Martinshöhe bis nach Bruchmühlbach. Wegen der Sperrung mit Umleitung können in Martinshöhe die Haltestellen Buchenweg und Friedhof sowie in Bruchmühlbach die Stationen Abzweig Lambsborn und Abzweig Martinshöhe nicht bedient werden. Fahrgäste sollen in Martinshöhe auf die Haltestelle Altgasse beziehungsweise in Bruchmühlbach auf die Haltestelle Abzweig Winterling ausweichen – mit jeweils unveränderten Abfahrtszeiten.