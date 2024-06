Seit Anfang Juni streiken die Busfahrer an einzelnen Tagen, ohne Vorankündigung. RHEINPFALZ-Leser schildern ihre Erfahrungen. Und berichten von ihren Ängsten.

„Wer arbeitet, soll auch vernünftig entlohnt werden“, bekundet Sabrina Sewohl aus Battweiler „natürlich ein Stück weit Verständnis“ für die Streikenden. Sie selbst arbeitet abwechselnd in Zweibrücken und Blieskastel, die kleine Tochter geht in Dellfeld zur Schule, und die Große besucht das Helmholtz-Gymnasium. „Wenn kein Bus fährt, ist das eine Herausforderung. Vor allem jetzt, wenn jeden Tag ein überraschender Streik anberaumt werden kann.“ Manchmal könne man sich morgens zwischen 6 und 7 Uhr noch kurz vor knapp im Internet informieren. „Dann müssen wir sofort anfangen, alle Transporte auf eigene Faust noch organisiert zu kriegen.“ Vorigen Freitag hat die Große in der ersten Schulstunde eine Klassenarbeit geschrieben. „Da hab’ ich sie vorsichtshalber gleich mit dem Auto hingefahren. Hinterher stellte es sich heraus, dass an diesem Tag gar kein Busstreik stattfand.“ Und abends müssten die beiden Töchter „ja wieder nach Hause kommen. Wenn ich in Vollzeit auf der Arbeit bin, müssen meine Mutter und mein Mann gucken, dass sie sie abholen können.“

Oder die Oma – wie Ursula Schnur vom Stockbornerhof. „Ich fahre meinen 14-jährigen Enkel jeden Tag mit dem Auto nach Battweiler zur Bushaltestelle“, berichtet sie. „Ich war jetzt ein paarmal schon auf dem Rückweg, als der Enkel anrief und sagte, dass kein Bus gekommen ist. Ich musste umdrehen und ihn nach Contwig in die IGS fahren. Auf der Kreisverwaltung hat man mir gesagt, dass es für den Jungen zumutbar wäre, drei Kilometer zu laufen. Das ist doch nicht in Ordnung.“

In Afrika ist das kein Problem

Karl Dilzer hat ein Haus in Maßweiler, für dessen Unterhaltung er regelmäßig nach Deutschland kommt. Denn seinen Lebensmittelpunkt hat der gebürtige Schmitshauser in Lomé, der Hauptstadt des Staates Togo in Afrika. Er sei zwar „auf der Seite der Busfahrer“, sagt er: „Die werden zu schlecht bezahlt.“ Doch wenn man auf den Bus angewiesen ist, sei die Situation schwierig. „Ich hab’ ja kein Auto hier. Am Montag musste ich nach Pirmasens und saß vergeblich an der Haltestelle.“