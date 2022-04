Im St. Ingberter Ortsteil Oberwürzbach hat eine Spaziergängerin am Samstagabend, 2. April, einen Bussard in jämmerlicher Lage vorgefunden. Nahe des Sportplatzes hatte dort jemand eine Art Schlagfalle mit Köder an einem Ast aufgestellt. Der Bussard habe sich auf die Falle gesetzt, die ihm dann einen seiner Fänge fast komplett durchtrennte. Man weiß nicht, wie lange der Vogel qualvoll in der Falle hing. Die Polizei rief den Tiernotruf Saarland zur Unterstützung. Dessen Helfer nahmen das unterkühlte Tier in ihre Obhut; sie hätten es letztlich aber nur noch einschläfern können. Die Polizei St. Ingbert ermittelt jetzt gegen den unbekannten Täter. Erst vor wenigen Tagen ist im saarländischen Wadern ein erschossener Habicht aufgefunden worden.