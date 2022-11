Aufgrund der Sperrung der Ortseinfahrt Dellfeld/Falkenbusch gibt es am Donnerstag Einschränkungen im Busverkehr der Linien 233 (Riedelberg-Großsteinhausen-Walshausen-Zweibrücken) und 240 (Pirmasens-Nünschweiler-Falkenbusch-Contwig-Zweibrücken).

Auf den Fahrten aus Zweibrücken in Richtung Pirmasens können zwischen 8 und 17 Uhr die Haltestellen in Dellfeld und Falkenbusch nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf den Zugverkehr auszuweichen. Die Fahrten des Schulverkehrs in Richtung Dellfeld ab Zweibrücken Busbahnhof um 13 und 15.35 Uhr finden regulär statt, ebenso die Fahrten ab IGS Contwig um 13.10 und 16.05 Uhr. Das teilt Regionalbus Zweibrücken mit.