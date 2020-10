Wie bereits in anderen Dörfern der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land sollen auch in Althornbach die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben am Dienstagabend einstimmig zu und vergab die Ingenieurleistungen an das Kaiserslauterer Büro Schönhofen. Laut Bürgermeister Bernd Kipp sind die beiden Bushaltestellen in Althornbach bereits größtenteils barrierefrei, es fehlten lediglich noch die Einstiegsmarkierungen für Blinde. Kipp glaubt daher, dass auf Althornbach geringere Sanierungskosten zukommen. Er zieht sogar in Erwägung, beide Haltestellen in einem Rutsch auszubauen. „Dann haben wir das hinter uns“, findet der Bürgermeister.