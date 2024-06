Die Stadtverwaltung hält die überraschenden Streiks der Stadtbusfahrer für „nicht länger zumutbar“. Jetzt drohen noch härtere Streiks – auch aus dem laufenden Betrieb.

In den Zuständigkeitsbereich der städtischen Beigeordneten Christina Rauch gehört der öffentliche Nahverkehr. Weil es seit Wochen immer wieder zu unangemeldeten Streiks bei den Stadtbussen kommt, muss sie zurzeit „viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern zur Streiksituation führen“, wie sie auf Anfrage zur RHEINPFALZ sagt. Vermehrt werde sie jetzt um solche Gesprächstermine gebeten. Mehrere Unterredungen gab es schon, einige stünden noch aus. „Ich nehme die Anliegen sehr ernst“, sagt Rauch. Sie habe „größtes Verständnis“. Informationen, die sie dort gewinnt, gebe sie an die Handelnden weiter – an die Gewerkschaft Verdi, den Busfahrer-Arbeitgeberverband VAV, die Landesregierung und die Vertragspartner-Unternehmen.

„Hauptaspekt der Gespräche“, so die Beigeordnete, sei wenig überraschend „die Situation der Schülerinnen und Schüler und ihrer Familien“. Ein Großteil der etwa 5400 Schüler in Zweibrücken nutze den öffentlichen Personennahverkehr. Allein 2023 habe die Stadt 1550 Schulfahrkarten ausgegeben. Christina Rauch: „Dazu kommen weitere Schülerinnen und Schüler, die sich selbst die Busfahrkarten kaufen und ebenfalls täglich den Schulbus nutzen.“ Gehe man davon aus, dass in einen handelsüblichen Bus etwa 70 Fahrgäste passen und 100 in einen Gelenkbus, „benötigt man rechnerisch zirka 20 Busse und entsprechendes Fahrpersonal, um alle Schülerinnen und Schüler transportieren zu können“, erklärt die Dezernentin.

Die unangekündigten Streiks, zu denen Verdi im laufenden Tarifkonflikt die Busfahrer immer wieder überraschend aufruft, seien eine Herausforderung. „Die letzten Streiks wurden innerhalb eines Tages angekündigt und begonnen. So bleibt ungeachtet von Verträgen fast kein Handlungsspielraum.“ Für Schüler und deren Familien, Berufspendler und andere Menschen, die auf den Bus angewiesen sind, sei das „eine schwer zu ertragende Situation“. Diese sei „nicht länger zumutbar“, sagt Christina Rauch und richtet den „dringenden Appell an die Verhandlungsparteien, sich schnellstmöglich zu einigen“.

„Letztes Ultimatum“ ist verstrichen

„Eine solche Einigung mit dem Arbeitgeberverband könnten wir schon längst haben“, sagt dazu Marko Bärschneider auf Anfrage. Der Gewerkschaftssekretär ist Verdi-Verhandlungsführer in dem Streit, der seit nunmehr sechs Monaten andauert. „Aber solange der Tarifkonflikt nicht beigelegt ist, muss mit weiteren Streiks gerechnet werden.“ „Pausenlos“ signalisiere der Verband VAV „Gesprächsbereitschaft mit Pseudo-Angeboten, von denen vieles immer wieder zurückgenommen wird, kaum dass wir darauf eingehen“. Mit einem Schlichtungsverfahren, wie es auch in der Politik jetzt immer lauter gefordert wird, wäre die Gewerkschaft einverstanden. „Aber bei den Arbeitgebern gibt es einige Akteure, die sich gegen eine Schlichtung sperren.“

Vorige Woche hatte Verdi dem VAV „ein letztes Ultimatum von 48 Stunden“ gestellt – mit der Forderung, „entweder sofort Verhandlungen über 8,5 Prozent mehr Lohn aufzunehmen oder sich einem Schlichterspruch zu unterwerfen“. Am vergangenen Donnerstag ist diese Frist verstrichen. Die Gewerkschaft, so Bärschneider, bereite nun „härtere Streikmaßnahmen“ vor. Diese Ausstände könnten „ohne Vorankündigung tageweise auch aus dem laufenden Fahrbetrieb fortgesetzt“ werden. Versprechen mag Marko Bärschneider gegenüber der RHEINPFALZ nur eines: „Sollten beide Tarifparteien den Weg in die Schlichtung finden, wird in dieser Zeit selbstverständlich nicht weitergestreikt.“