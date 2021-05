Die Gewerkschaft Verdi will diese Woche die Beschäftigten privater Busunternehmen zum Streik aufrufen. Betroffen davon sind die Zweibrücker Stadtbusse sowie Teile des Überland- und des Schülerverkehrs. Details zu den geplanten Terminen und Maßnahmen will Verdi am Mittwoch bekanntgeben. Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Durchbezahlung bei Standzeiten und Fahrzeitunterbrechungen, ein 13. Monatsgehalt, die Erhöhung von Zuschlägen sowie mehr Urlaubsgeld. Wegen der Corona-Pandemie gebe es keine Streikmaßnahmen vor den Betrieben. Die Streikenden seien aufgefordert, zu Hause zu bleiben und gar nicht erst in den Betrieb zu kommen, so Verdi. Busfahrer in und um Zweibrücken streikten zuletzt im Januar 2020. Zahlreiche Busse fielen aus, Arbeitnehmer mussten auf andere Verkehrsmittel ausweichen, Schüler von den Eltern abgeholt werden oder sich ein Taxi nehmen.