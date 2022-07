„Bis einschließlich Montag, 11. Juli, bleiben die Busse stehen“, erklärt Christian Umlauf von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Weil am Donnerstag eine Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern gescheitert sei, rief die Gewerkschaft zum Streik im privaten Busgewerbe auf – seit Donnerstabend, 7. Juli, 19 Uhr, bis Montag. Die Fahrer der Stadtbusse, der Verkehrsgesellschaft Zweibrücken und der DB Regiobus Mitte beteiligen sich. Wie die Beigeordnete Christina Rauch am Freitag erklärte, sind im Stadtgebiet alle Linien- und Schulbusse betroffen. Die Zweibrücker Schulen seien informiert, inzwischen hätten Stadt und Regiobus einen Notfahrplan für den Überland-Schülerverkehr erstellt. Allerdings könnten nicht alle Verbindungen bedient werden.

Im Notfallplan fährt am Montag je ein Bus von Herschberg (6.17 Uhr/Rückfahrt 13.15 Uhr) und Wallhalben (6.40 Uhr/12.15 Uhr) zum ZOB. In Bechhofen fährt morgens ein Schulbus um 6.40 Uhr ab, in Martinshöhe um 6.48 Uhr und Kleinbundenbach um 7.02 Uhr. Rückfahrten beginnen um 13.05 Uhr an der Albert-Schweitzer-Grundschule sowie am Hauptbahnhof via ZOB nach Mörsbach/Martinshöhe. Für die Route Walshausen - ZOB/Tennisplatz gibt es nur den morgendlichen Bus um 6.44 Uhr; die Rückfahrt entfällt. Weitere Schulbusse in die Stadt (mit Rückfahrten) starten am Montag um 6.47 Uhr in Maßweiler, um 6.48 Uhr in Schmitshausen und um 7.35 Uhr in Oberauerbach. Linie 235 fährt um 6.36 Uhr in Dietrichingen mit dem Ziel ZOB/Tennisplatz ab, um dort um 13.12 Uhr gen Großsteinhausen zurückzukehren.

Hofenfels, ZOB und Hauptbahnhof sind das Ziel ab Contwig (7.02 und 7.23 Uhr) sowie Dellfeld (7.01 Uhr). Rückfahrten gibt es um 12.15 Uhr nach Thaleischweiler sowie jeweils um 13 Uhr nach Dellfeld und Pirmasens.

Die Verbindungen nach Brenschelbach und Riesweiler entfallen komplett.