Die Streiks im privaten Busgewerbe gehen auf unbestimmte Zeit weiter. Auch Zweibrücken ist davon betroffen. Ab heute gilt wieder ein Notfahrplan für Stadt und Umland.

In der laufenden Tarifauseinandersetzung sind die Fronten zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Arbeitgeberverband verhärtet. Verdi hat deshalb zum Streik auf unbestimmte Zeit aufgerufen. Wie die städtische Beigeordnete Christina Rauch mitteilt, beteiligt sich das Fahrpersonal der DB Regio Bus Mitte GmbH, der Stadtbus Zweibrücken GmbH und der Verkehrsgesellschaft Zweibrücken GmbH ab Montagmorgen wieder am Streik. Im Stadtgebiet fahren keine Busse im Linien- und Schülerverkehr. Mit der DB Regio Bus Mitte GmbH sei für die Streiktage ab Montag ein Notfahrplan vereinbart worden. Rauch bittet, die eingesetzten Busse im Notfahrplan nur bei dringendem Bedarf zu nutzen. Vor dem Hintergrund der Corona-Situation könne so eine Überbelegung der Busse vermieden und der Gesundheitsschutz gewährleistet werden.