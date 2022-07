Die Busfahrer setzen ihren Streik bis Freitagabend, 15. Juli, fort. Ursprünglich hatte es geheißen, dass sich der aktuelle Ausstand nur bis Montag, 11. Juli, erstrecken sollte. Für den Überland-Schülerverkehr in Zweibrücken kündigt die Beigeordnete Christina Rauch die Verlängerung des seit voriger Woche gültigen Notfall-Fahrplans bis Freitag an. Im aktuellen Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe wird in Rheinland-Pfalz seit 7. Juli gestreikt.