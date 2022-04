In und um Zweibrücken werden am Donnerstag voraussichtlich keine Linienbusse fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter von privaten Busunternehmen zum Streik aufgerufen, darunter die Fahrer von Stadtbus Zweibrücken und DB Regio Mitte, die die Linien in Zweibrücken und im Umland bedienen. Die Arbeitsniederlegung soll erneut Druck in den seit Monaten anhaltenden Verhandlungen um einen neuen Manteltarifvertrag machen. Ausgehandelt wurde der neue Vertrag im Februar, unterschrieben sei er allerdings von den Arbeitgebern noch nicht. Der Streik soll am Donnerstag um 3 Uhr beginnen und „vorläufig mit dem Schichtende am Freitag“ enden, wie Verdie am Dienstagmorgen erklärt. Auch der Schülerverkehr werde am Donnerstag nicht stattfinden, so die Gewerkschaft.