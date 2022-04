In und um Zweibrücken werden am Donnerstag und Freitag voraussichtlich keine Linienbusse fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter von privaten Busunternehmen zum Streik aufgerufen, darunter die Fahrer von Stadtbus Zweibrücken und DB Regio Mitte, die die Linien in Zweibrücken und im Umland bedienen. Die Arbeitsniederlegung soll erneut Druck in den seit Monaten anhaltenden Verhandlungen um einen neuen Manteltarifvertrag machen. Ausgehandelt wurde der neue Vertrag im Februar, unterschrieben sei er allerdings von den Arbeitgebern noch nicht. Der Streik soll am Donnerstag um 3 Uhr beginnen und „vorläufig mit dem Schichtende am Freitag“ enden, wie Verdi am Dienstagmorgen erklärt. Auch der Schülerverkehr werde nicht stattfinden, so die Gewerkschaft. Die Stadtbus GmbH informierte am Dienstag, dass sich ihr Personal nur am Freitag am Streik beteiligen wird.

Die Stadtverwaltung informierte am Dienstagnachmittag über den Stand der Dinge:

„Heute Morgen ist die Meldung bei der Stadtverwaltung eingegangen, dass die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di für den 28. und 29.04.2022 erneut zum Streik aufgerufen hat.

Dieser Streik wird sich auch auf den Schülerverkehr auswirken. Die Beigeordnete Christina Rauch hat umgehend die Erstellung eines Notfahrplans prüfen und umsetzen lassen. Im Anschluss wurden sofort die Zweibrücker Schulen informiert.

Das Fahrpersonal der Stadtbus Zweibrücken GmbH, der Verkehrsgesellschaft Zweibrücken GmbH und der DB Regiobus Mitte GmbH werden sich dem Streik anschließen. Die Stadtbus Zweibrücken beteiligt sich am 29.04.2022 am Streik. Nach Rücksprache mit der Stadtbus GmbH bedeutet dies für die Schülerverkehre im Stadtgebiet, dass am Freitag (29.04.2022) keine Busse im Linien- und Schülerverkehr des Stadtgebietes fahren. Es entfallen daher an diesem Tag alle Busverbindungen sowie die Verstärkerbusse.

Das Fahrpersonal der DB Regio Bus Mitte wird am 28. und 29.04.2022 (Donnerstag und Freitag) dem Streikaufruf folgen.

Da im Überlandverkehr nicht alle Busse streikbedingt entfallen, konnte die Stadt Zweibrücken mit der DB-Regiobus Mitte GmbH einen Notfahrplan für die Überlandschülerverkehre erstellen. Dieser befindet sich im Anhang. Der Notfahrplan wurde auf Baustellensituation angepasst (Abfahrt und Ankunft Hbf anstatt ZOB).

Die Stadtverwaltung Zweibrücken bittet die eingesetzten Busse im Notfahrplan nur bei dringendem Bedarf benutzt werden sollen. Diese Mitteilung ist aufgrund der geringen Kapazität notwendig, um auch vor dem Hintergrund der Corona-Situation eine Überbelegung der Busse zu vermeiden.“