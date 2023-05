Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fahrgäste müssen jetzt keine Corona-Schutzmaske mehr tragen. Bus- und Bahnunternehmen berichten, welche Erfahrungen sie in den zurückliegenden Monaten mit ihren Passagieren und den Masken gemacht haben.

Am Donnerstag ist in den Bussen und Bahnen die Maskenpflicht gefallen. Während es bis dahin seit 2020 vor allem in Großstädten immer wieder mal zu Streitereien mit Fahrgästen gekommen