Die amerikanische Burgerkette Five Guys eröffnet am Montag, 8. November, eine Filiale im Zweibrücker Fashion Outlet. Zum Kerngeschäft der Kette gehören Burger, Fritten und Getränke. In Deutschland ist Five Guys noch nicht allzu häufig anzutreffen. 26 Filialen gibt es derzeit, die nächste in Mannheim und noch keine in Rheinland-Pfalz oder im Saarland. Dass die Burgerkette eine Filiale in Zweibrücken eröffnet, war schon im Sommer bekannt geworden, nachdem in Stellenanzeigen Mitarbeiter gesucht wurden. Dass die Filiale ins Outlet kommt, war spekuliert worden, blieb aber zunächst offen. Wer am 8. November gleich hin möchte: Geöffnet ist ab 11 Uhr.