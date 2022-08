Der Feiertag Mariä Himmelfahrt animierte schon am Montagmorgen viele Saarländer und Kunden aus Frankreich, die Einzelhändler in Zweibrücken aufzusuchen und auf den Plätzen und in der Fußgängerzone an Info- und Flohmarktständen vorbeizuschlendern. Die Parkplätze und -häuser füllten sich schnell mit Autos uns Nummernschildern der Abkürzungen HOM, NK, SB, WND und SLS. „Wir sind sehr gut besucht, das Wetter passt“, freute sich Sandra Cleemann, die Vorsitzende des Gewerbevereins Gemeinsamhandel Zweibrücken. Seit dem Frühjahr im Amt, hatte sie sich zur Eröffnung um elf Uhr etwas Neues einfallen lassen, sprang durch eine Fototapete mitten ins Treiben. Stützen der Aktion waren Rosenkönig Annika I., Citymanagerin Petra Stricker und Chansonnier Hubert Koop.

Am „Saarländertag“ besuchen traditionell viele Kunden aus dem Saarland und dem grenznahen Frankreich den Zweibrücker Fachhandel und die Geschäfte des Outlets. Rund um die Fußgängerzone sind die Geschäfte heute noch bis 18 Uhr geöffnet, im Outlet bis 19 Uhr.