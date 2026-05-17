Das Konzert von Sandra Badal mit dem Jazz-Duo Ralex erntete in der proppenvollen Kirche St. Ludwig in Ludwigswinkel stehende Ovationen.

Außergewöhnlich starker Applaus begrüßte die Sängerin Sandra Badal und das Duo Ralex mit dem Saxofonisten Alexander Mörck und Ralf Bereswill am Piano schon gleich zu Beginn ihres Swing- und Chansonabends in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche St. Ludwig in Ludwigswinkel. Das Trio revanchierte sich mit einem intensiven Programm mit Swing-Klassikern, Bebop-Nummern, Chansons und Balladen.

Swing war in den 1930er Jahren die dominierende Tanzmusik, die ihre Faszination auch heute nicht verloren hat, wie einige Swing-Retrowellen beweisen. Mit der Retro-Swing-Nummer „That Man“ hatte beispielsweise die Jazz- und Popsängerin Caro Emerald vor 15 Jahren großen Erfolg, und diesen Song setzte Sandra Badal an den Beginn ihres Konzerts. Der echte Jazz-Klassiker „On the Sunny Side of the Street“ wurde in den 1930er Jahren ein großer Erfolg, auch durch die Interpretationen des Jazztrompeters und Sängers Louis Armstrong. Badal unterhielt ihr Publikum zudem immer wieder mit kleinen Informationen zu den Songs und deren Texten, die oft auch indirekt politisch aufgeladen waren. So war die im Song beschriebene „Sunny Side“ jene Seite der Straße, die in Zeiten der Rassentrennung den Weißen vorbehalten war.

Superhits inklusive

Mit im Programm waren der Superhit der Andrews Sisters „Bei mir bist Du schön“ und die Beatles-Ballade „Something“, den George Harrison geschrieben hatte. Hier zeigte sich die Wandlungsfähigkeit der Stimme der ausgebildeten Sängerin, die auch im Opernfach zuhause war. Erzählerisch und emotional setzte Badal bei den Balladen und Chansons ihre wandelbare und ausdrucksstarke Stimme ein, durch die Swing- und Bossa-Nova-Songs führte sie ihre Stimme leicht und federnd, mit sehr beweglicher Phrasierung. Und immer wurde sie getragen durch ihre beiden Mitmusiker, die nicht nur die Sängerin perfekt begleiteten, sondern sich beide als hervorragende Solisten zeigten.

Sehr cool auf seine eigene Art agierte Saxofonist und Sänger Alexander Mörck, der ungewöhnlicherweise im Sitzen spielte. Das war dem speziellen Percussion-Instrument, einem Cajón, geschuldet, das Mörck zusätzlich spielte. Seine Sax-Solos, meist sehr sanft und „smooth“ im Ausdruck, erhielten oft spontanen Beifall. Die musikalische Basis legte kongenial Keyboarder Ralf Bereswill. Ihn Pianist zu nennen, greift zu kurz. Das Instrument des studierten Musikers ist vor allem die Hammondorgel, und wie die Stars auf diesem Tasteninstrument – Jimmy Smith, Barbara Dennerlein oder auch im Rockbereich der Doors-Keyboarder Ray Manzarek – übernahm Bereswill mit der linken Hand den Bass-Part der Songs. Der Vorteil der modernen Musikelektronik ist eben auch, auf der Tastatur gespielte Bassläufe in ihrem Klang und ihrer Phrasierung so klingen zu lassen, als würde ein Kontrabassist mit auf der Bühne stehen. Einen exzellenten Pianisten und Organisten wie Bereswill vorausgesetzt.

Ganzes Orchester auf der Bühne

Überhaupt kreierten die beiden Musiker mit Percussion-Sounds, Stehbassläufen, mit Saxophon- und Pianoklängen ein komplettes kleines Swing-Orchester, das das Programm von Swing bis Bossa Nova, von Chanson bis Pop-Balladen aus einem Guss wirken ließ. Das sah auch das Publikum so, am Schluss des außergewöhnlichen Konzerts gab es stehenden Applaus und wurden Zugaben eingefordert.

„Wir kennen uns ja fast alle“, so hatte zu Beginn Sandra Badal das Publikum begrüßt. Das liegt daran, dass die Sängerin nicht zum ersten Mal in kleinen Kirche St. Ludwig auftrat. Zudem lebt sie in Nothweiler, und Ralf Bereswill ist im Dahner Tal geboren. Fast ein Heimspiel also.