Tolle Cosplay-Kostüme, Brettspiele, Tanz und ein Schulbuch-Flohmarkt: Das Rahmenprogramm zum verkaufsoffenen Sonntag konnte sich sehen lassen. Aber das Wetter leider nicht.

Auch die Juni-Ausgabe des verkaufsoffenen Sonntages in Zweibrücken ist regelrecht ins Regenwasser gefallen – wie schon zuletzt so manche Vorgängerveranstaltung. Dabei hatten sich der Einzelhändlerverband Gemeinsamhandel und das Stadtmarketing auch diesmal wieder ein attraktives und originelles Rahmenprogramm einfallen lassen.

Sozusagen pünktlich zur Mittagszeit hatte der Himmel über Zweibrücken seine Schleusen geöffnet. Mitunter sehr starke Regenfälle hielten viele Interessenten von der Fahrt nach Zweibrücken ab; dementsprechend konnte von größeren Besuchermassen in der Innenstadt keine Rede sein.

Aufwendige, detailreiche Kostüme

„Aber die Cosplayer sind stabil“, stellte Citymanagerin Petra Stricker erfreut fest. Cosplayer? Das waren gut 30 meist junge Menschen, die Fantasiecharaktere aus Film, Comic und Manga-Szene verkörperten und in entsprechend aufwendig und detailreich gestalteten Kostümen erschienen waren. Diese ganz besonderen Gäste haben sich offenkundig vom schlechten Wetter nicht schrecken lassen. Auch die Auswirkungen des Regenwassers auf Schminke und Kostüme schienen den Cosplayern egal zu sein: Sie zogen zusammen durch die Fußgängerzone und begeisterten die wenigen gekommenen Fans, aber eben auch Petra Stricker. Denn die bunte Truppe hat am Sonntag versprochen, dass sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sein wird, wenn Zweibrücken zum Cosplay-Tag einlädt. Ganz, egal, welches Wetter dann herrscht. Und das könnte noch in diesem Jahr der Fall sein.

Die Nachfrage nach Brettspielen und Schulbüchern hielt sich am Sonntag leider in Grenzen. Foto: Moschel

Verknüpft war der Cosplay-Tag mit einem breiten Angebot, das die Stadt Zweibrücken den Brettspielfreunden aus der Region gemacht hat. Bereits im Jahr 2019 hatte der kombinierte Zweibrücker Brettspiel- und Cosplay-Tag seinen Ursprung: Damals wurde auf Anregung eines Zweibrückers erstmals ein Brettspieltag veranstaltet und von Petra Stricker um das moderne Thema Cosplay erweitert. „Weil es gut zusammenpasst“, wie die Citymanagerin sagt.

Ein Trostpreis für die Anbieter

Der erste und bis dato letzte Brettspiel- und Cosplay-Tag ging 2019 über die Bühne, und dann war erst mal Corona-Pause. Für diesen Sonntag nun hatte man eigentlich die Fußgängerzone als Freiluft-Brettspielzone auserkoren. Doch der Regen zwang die Verantwortlichen zum Umdisponieren. So waren bereits am Sonntagmorgen Tische und Bänke am Hallplatz im ehemaligen Spielwarenladen Cleemann neben dem Eiscafé La Perla aufgebaut, dort sollte auch ein Schulbuch-Flohmarkt stattfinden. Doch leider kam kaum jemand, nur wenige vereinzelte Kinder spielten in einem großen, leider ziemlich leeren Raum. Die Nachfrage nach Schulbüchern und ein entsprechendes Angebot hielten sich diesmal in Grenzen.

„Am Wetter können wir leider nichts ändern, und wir können es auch nicht vorhersagen. Das war heute leider nicht so toll“, bedauerte die Citymanagerin. Für die Anbieter und Teilnehmer, die trotz aller Widrigkeiten gekommen sind, hatte Petra Stricker einen Trostpreis in petto. „Wir werden den Brettspiel- und Cosplay-Tag ziemlich sicher nachholen. Vermutlich an unserem verkaufsoffenen Sonntag im Oktober, das diskutieren wir gerade“, erklärte sie am Sonntag. Was dann allerdings nicht nachgeholt wird, ist der Schulbuch-Flohmarkt. Dies sei im Oktober schlicht und einfach wenig sinnvoll.

Orient-Tanz wird nachgeholt

Wegen des miesen Wetters musste am Sonntag auch eine Tanzvorführung des Studios „Elmiras Orient“ abgesagt werden. Diese Attraktion wird nun auf den 15. August verschoben, der sich in Zweibrücken als Saarländer- und Franzosentag etabliert hat.

Wenig begeistert waren die Zweibrücker Geschäftsleute, die ihren Laden am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet hatten. Richtig gute Geschäfte machten die wenigsten, das Wetter hielt viele Kunden ab.