Vielen, die bei der Bundeswehr waren, sind die Innenansicht und das schaukelnde Gefühl in der Luft bekannt: Das Transportflugzeug C-160, die Transall, war der Lastenesel der Luftverteidigung. Nach 50 Jahren wird sie außer Dienst gestellt und macht diese Woche Station auf ihrer Abschiedstour in Zweibrücken.

Freifaller der Zweibrücker Fallschirmjäger werden in der Brigadesprungwoche bis Freitag über Zweibrücken aus dem Senior abspringen. Zur Abschiedstour schickt das Luftlandegeschwader 63 aus Hohn in Schleswig-Holstein eine C-160 in Sonderlackierung. Sie wird auch am Zweibrücker Flughafen starten und landen.