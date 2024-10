Zweimal leuchtete am Samstagabend eine große Lichtkugel am Zweibrücker Himmer auf und zerfiel dann in viele bunte Lichter. Viele Zweibrücker wussten nicht, was hinter dem Lichtspektakel steckt. Für die Lichtershow waren Fallschirmspringer verantwortlich, die einen Weltrekord aufstellen wollten.

Zum ausführlichen Artikel mit Video geht es hier