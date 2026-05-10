Das Straßentheater-Spektakel hat schon am Samstag viele Menschen in die Innenstadt gezogen. Auch am Muttertag ist es trocken geblieben. Tausende kamen nach Zweibrücken.

Das Straßentheater-Spektakel war schon am Samstag ausgesprochen gut besucht. Tausende Besucher zog es an beiden Tagen in die Innenstadt, um sich von Bands und Walking-Acts bespaßen zu lassen. Möglicherweise waren diesmal sogar mehr Besucher am Samstag da, weil die Vorhersage für den Sonntag schlechteres Wetter prophezeit hatte. Doch es blieb wie in den meisten Jahren trocken, sodass sich die zahlreichen Gäste aus nah und fern auch am Muttertag unter Sonnenschein verzaubern lassen konnten.