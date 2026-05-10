Zweibrücken RHEINPFALZ Plus Artikel Bunt und ausgelassen: Das Straßentheater-Spektakel in Zweibrücken in Bildern

Obacht, ein kleiner Drache war los. Was er wohl beim Höhfröscher Patric Bischoff gesucht hat?
Obacht, ein kleiner Drache war los. Was er wohl beim Höhfröscher Patric Bischoff gesucht hat?

Das Straßentheater-Spektakel hat schon am Samstag viele Menschen in die Innenstadt gezogen. Auch am Muttertag ist es trocken geblieben. Tausende kamen nach Zweibrücken.

Das Straßentheater-Spektakel war schon am Samstag ausgesprochen gut besucht. Tausende Besucher zog es an beiden Tagen in die Innenstadt, um sich von Bands und Walking-Acts bespaßen zu lassen. Möglicherweise waren diesmal sogar mehr Besucher am Samstag da, weil die Vorhersage für den Sonntag schlechteres Wetter prophezeit hatte. Doch es blieb wie in den meisten Jahren trocken, sodass sich die zahlreichen Gäste aus nah und fern auch am Muttertag unter Sonnenschein verzaubern lassen konnten.

Christof Glass, der ehrliche Nils, bespaßte nicht nur Kinder.
Christof Glass, der ehrliche Nils, bespaßte nicht nur Kinder.
Wo findet man ein Kamel zum Verlieben? Natürlich beim Straßentheaterspektakel in Zweibrücken.
Wo findet man ein Kamel zum Verlieben? Natürlich beim Straßentheaterspektakel in Zweibrücken.
Spektakulär und spaßig war die Velo-Show mit den Les Enjoliveurs.
Spektakulär und spaßig war die Velo-Show mit den Les Enjoliveurs.
Stilvoll: die 1920s Marching Band.
Stilvoll: die 1920s Marching Band.
Tausende Menschen kamen über das Wochenende in die Zweibrücker Innenstadt.
Tausende Menschen kamen über das Wochenende in die Zweibrücker Innenstadt.
Pantomime mit Luftballon, Seifenblasen und Blumenstrauß: Am Sonntag war Katja Grahl als Pierette unterwegs.
Pantomime mit Luftballon, Seifenblasen und Blumenstrauß: Am Sonntag war Katja Grahl als Pierette unterwegs.
Es war viel los in Zweibrücken.
Es war viel los in Zweibrücken.
Unverzichtbar: der singende Charlatan Luc Vaesen.
Unverzichtbar: der singende Charlatan Luc Vaesen.
Max, der Hornaffe, kam in Begleitung seines Wärters Porter.
Max, der Hornaffe, kam in Begleitung seines Wärters Porter.
In Begleitung von Jim Taylor kam die gebürtige Zweibrückerin Lieselotte Bobkowski aus Annapolis nach Hause. Sie ahnten nicht, wa
In Begleitung von Jim Taylor kam die gebürtige Zweibrückerin Lieselotte Bobkowski aus Annapolis nach Hause. Sie ahnten nicht, was für ein Spektakel sie am Wochenende erleben würden.
Sherlock Holmes stellt fest: Das sind Artisten auf Hochrädern.
Sherlock Holmes stellt fest: Das sind Artisten auf Hochrädern.
Jetzt noch am Stand, bald auch im ehemaligen Jonis: Gerdi Pan vom Café Genusswerkstatt.
Jetzt noch am Stand, bald auch im ehemaligen Jonis: Gerdi Pan vom Café Genusswerkstatt.
Micky Maus machte Kindern mit seinen Ballonfiguren große Freude.
Micky Maus machte Kindern mit seinen Ballonfiguren große Freude.
Überall wurden Handys gezückt, um Fotos und Videos aufzunehmen.
Überall wurden Handys gezückt, um Fotos und Videos aufzunehmen.
Am Samstag bot Katja Grahl „Zirkus Zirkus“ als One-Man-Show.
Am Samstag bot Katja Grahl »Zirkus Zirkus« als One-Man-Show.
Wer lässt sich auf ein Spiel um den Jackpot ein?
Wer lässt sich auf ein Spiel um den Jackpot ein?
Das Jackpot-Spiel bringt Kathrin Veith und ihren Söhnen Aaron (vorne links) und Niklas großen Spaß.
Das Jackpot-Spiel bringt Kathrin Veith und ihren Söhnen Aaron (vorne links) und Niklas großen Spaß.
Am Sonntag trat die Stadtkapelle gleich zweimal auf: erst beim Straßentheater-Spektakel, danach im Rosengarten.
Am Sonntag trat die Stadtkapelle gleich zweimal auf: erst beim Straßentheater-Spektakel, danach im Rosengarten.
Der Bücherflohmarkt der Stadtbücherei: Viele Kinderbücher wurden geboten, unter anderem verkauft von Stefanie Neuendorf.
Der Bücherflohmarkt der Stadtbücherei: Viele Kinderbücher wurden geboten, unter anderem verkauft von Stefanie Neuendorf.
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