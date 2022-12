Die Bundeswehr-Standortverwaltung (Stov) soll im Jahr 2024 von ihrer bisherigen Adresse in der 22er Straße an den Schlossplatz umziehen. Zur RHEINPFALZ sagte Jörg Eschmann, Geschäftsführer der Zweibrücker Wohnungsbaugesellschaft Gewobau, dass sein Unternehmen den ehemaligen Gewobau-Verwaltungsstandort am Schlossplatz in den kommenden anderthalb Jahren sanieren werde. Anschließend ziehe die Stov in eine Etage der Immobilie ein. Ende 2019 hatte die Gewobau ihren bisherigen Sitz neben der Sparkassenfiliale am Schlossplatz aufgegeben; seither ist ihre Verwaltung im früheren City-Outlet am Zentralen Busbahnhof ansässig. Die Standortverwaltung, die offiziell den Namen Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Zweibrücken trägt, betreut und versorgt 72 Bundeswehr-Liegenschaften in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zudem nimmt sie auf der US-Airbase Ramstein Betreuungs- und Sanitätsdienstleistungen sowie Aufgaben bei Baumaßnahmen wahr und sichert die dortige Nato-Liegenschaft mit ab. Über weitere künftige Nutzer des Verwaltungsgebäudes am Schlossplatz machte Jörg Eschmann keine Angaben.