In der Niederauerbach-Kaserne in Zweibrücken entsteht eine vorläufige Truppenküche. Das Bundesverteidigungsministerium investiert rund fünf Millionen Euro in den Bau. Es wird eine Zwischenlösung geschaffen, um in einem zweiten Schritt ein modernes Wirtschaftsgebäude zu errichten. Dies teilte die Bundeswehr mit, erwähnte aber nicht, wieso nicht gleich die richtige Lösung gebaut wird. Nachdem die Fundamente gebaut wurden, sind die ersten Leitungen für Wasser, Strom und Fernwärme verlegt. Die ersten Containerblöcke sind gestellt.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir den mehr als tausend Soldaten und Zivilbeschäftigten in der Niederauerbach-Kaserne bald wieder vor Ort gekochtes Essen anbieten können“, so der Regimentskommandeur Oberst Meyer. Die Containerküche wird auf dem Exerzierplatz errichtet und soll Ende des Jahres fertig sein.