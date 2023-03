Die Polizeidirektion hat fast 80.000 Temposünder im vergangenen Jahr erwischt. Die meisten davon natürlich außerorts. Der Spitzenreiter durfte lange zu Fuß gehen.

Auch 27 Jahre nach ihrem Verkauf an einen privaten Investor dümpelt die historische Weiße Kaserne in Zweibrücken immer noch vor sich hin und ist inzwischen ein echter Ladenhüter.

5,8 Kilometer lang ist der neue Luchs-Pfad in Dahn. Er informiert über das Wiederansiedlungsprojekt der Wildkatzen. Und er ist ein Premium-Spazierwanderweg.

Auf der Zielgeraden angelangt ist das Strafverfahren gegen einen 30-Jährigen aus Pirmasens. Er soll in Rodalben Feuer gelegt haben. Am Montag ging es indes noch um den Vorwurf eines Autoraubs, bei dem ein Hund ums Leben kam.

Anfang März waren Bundeswehrsoldaten mit Panzern in einem Naturschutzgebiet aktiv. Das durfte sie eigentlich nicht.

Nicht alle „Erfindungen“, die anlässlich der Straßensperrung kurz hinter Rimschweiler praktiziert werden, haben sich als alltagstauglich erwiesen. Einige Bürger wurden aber kreativ.

Für die Handballstadt Zweibrücken ist das eine kleine Sensation: Die alten Rivalen SV 64 Zweibrücken und VTZ Saarpfalz schließen sich zur kommenden Spielzeit 2023/24 zu einer Spielgemeinschaft zusammen.

Am kommenden Sonntag öffnen sich die Türen zur Gaststube im Horbachhaus wieder. Die neue Pächterin Peggy Winnwa will Speisekarte und auch Freisitz erweitern.

Die Traumnote 1,0 ziert ihr Abiturzeugnis. Ehe sie ihr Medizinstudium beginnt, will Clara Hohmann aus Merzalben allerdings noch einige Abstecher machen – unter anderem in Richtung Himalaya.

Recht unerwartet kommt, dass die Stadtverwaltung nach einem neuen City-Manager Ausschau halten muss. Jessica Mutter geht – und dies aus einem höchst erfreulichen Grund.

Nach dem Warnstreik der Eisenbahnergewerkschaft EVG am Montag rechnet die Bahn am Dienstag wieder mit fahrplanmäßigem Schienenverkehr in der Region Zweibrücken.