Für die Sanierung des Hallen- und des Freibads und für einen neuen Kunstrasenplatz in Bubenhausen bekommt Zweibrücken vorerst kein Geld vom Bund.

Die Stadt Zweibrücken ist bei der ersten Vergaberunde des Bundesförderprogramms zur Sanierung kommunaler Sportstätten leer ausgegangen. Keines der eingereichten Projekte sei in der ersten Tranche der sogenannten „Sportmilliarde“ berücksichtigt worden, teilte die Stadt mit.

Betroffen sind unter anderem die geplanten Sanierungen des Hallenbads „Badeparadies“ und des Freibads an der Schließ. Für beide Bäder zusammen sind knapp 40 Millionen Euro veranschlagt. Auch die Sanierung eines Sportplatzes des TSC Zweibrücken war angemeldet worden. Aus dem alten Hartplatz hinter dem Spielfeld am Wattweiler Berg sollte für eine Million Euro ein moderner Kunstrasenplatz werden.

Oberbürgermeister Marold Wosnitza erklärte am Freitag, die Enttäuschung sei groß. Zugleich verwies er darauf, dass das Förderprogramm in mehreren Tranchen vergeben werde. Zudem gebe es für Bäder ein gesondertes Förderprogramm, für das die Stadt erneut Anträge stellen wolle. Unabhängig davon setzt Zweibrücken nach eigenen Angaben bereits andere Projekte um. So werde die Sanierung der Umkleide- und Sanitäranlagen im Westpfalzstadion über Landesmittel finanziert.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte am Mittwoch 333 Millionen Euro für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ freigegeben. Das ist ein Drittel der Milliarde, die bis 2029 bundesweit verteilt werden soll. Aus der Südwestpfalz kam nur Pirmasens zum Zug. Die Stadt bekommt 600.000 Euro für die Sanierung des Kunstrasenplatzes des MTV Pirmasens.