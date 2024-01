Rückrundenauftakt in der Prellball-Bundesliga Süd der Männer und Frauen: Am Samstag treten in Ludwigshafen auch wieder vier Mannschaften des TV Rieschweiler an.

Für die TVR-Männer 1 lautet das klare Ziel, Platz zwei zu verteidigen, der die Direktqualifikation für die Bundesligarunde 2024/25 und die Qualifikation zur deutschen Meisterschaftsendrunde im März 2024 bedeuten würde. Rieschweilers Trainer Manfred Hettrich ist diesmal krankheitsbedingt nicht mit dabei.

Die zweite TVR-Herrentruppe, nach der Vorrunde noch ohne Sieg Tabellenletzter, will den ersten Sieg einfahren. Da Danilo Utess schon seit Wochen mit einem Bänderriss ausfällt, hat sich das Team mit Martin Trofenik verstärkt. Der Spieler vom ATV Bonn ist für Kapitän Leo Hettrich kein Unbekannter, da Hettrich in Koblenz studiert und zum Training nach Bonn fährt. Es bleibt abzuwarten, wie sich Trofenik, der schon in der Bundesliga West und bei der deutschen Meisterschaftsendrunde mitgespielt hat, im neuen Team zurechtfindet.

Für die erste Rieschweiler Damenmannschaft, die ebenfalls auf Platz zwei liegt, gilt dasselbe wie für die Herren 1. Es ist von einem spannenden Dreikampf um die ersten beiden Plätze zwischen dem TV Freiburg St. Georgen, dem TV Edingen und dem TVR-Team auszugehen. Die junge zweite TVR-Damenmannschaft kann dagegen befreit aufspielen. Wenn sie viel Spielerfahrung auf Bundesliganiveau mitnimmt, sind die Trainer zufrieden. Die Mädels blicken nach vorne Richtung März, wenn sie ihre letzten süddeutschen Jugendmeisterschaften spielen werden, um sich einen DM-Platz zu sichern.