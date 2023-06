Kurzfilme stehen im Mittelpunkt des Bundesfestivals Junger Film, das vom 15. bis 18. Juni in St. Ingbert stattfindet. In der Jury: Schauspieler und Regisseur Charly Hübner.

Was 2018 eher im Stillen begann, ist nun ein Festival, das bundesweit angesehen ist. Gezeigt werden Kurzfilme. Die Teilnehmer kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Aus den 450 Einreichungen haben der künstlerische Leiter Jörn Michaely aus St. Ingbert (28), selbst Filmemacher (2015 drehte er „helldunkel“ mit der Zweibrücker Schauspielerin Silvia Bervingas), und ein Kuratorium 60 für den Wettbewerb ausgesucht. Die Palette reicht von Komödien, Dramen und Horrorfilmen bis zu Animationen und Filmen, die sich schwer in eine Schublade packen lassen gehören.

Vier Filme wurden im Saarland gedreht, ihre Schöpfer studier(t)en Film an der Hochschule der Bildenden Künste Saar. Dazu gehören „Bis Freitag“ der Saarbrücker Regisseurin Pina Beres, der ungewöhnlich poetisch die innere Zerrissenheit eines Vaters nach der Trennung von seiner Partnerin beobachtet. In „Sonntag auf dem Mond“ von Philip Müller geht es um eine durchzechte Nacht in der Stadt und das ländliche Leben im Saarland. Müllers zweiter Film „Collapsing“ ( mit Tobias Kirschner) ist ein Musikvideo. In „Flowerboy“ erzählen Nicolas Schönberger und Thomas Hütte von einem Blumenverkäufer, der für die Kunden immer die richtigen Blumen findet, aber erst lernen muss, mit den eigenen Gefühlen umzugehen.

In den Himmel fliegen

Aus der Pfalz ist kein Film dabei – allerdings verschweigen viele Nachwuchsregisseure, wo sie herkommen und wo sie gedreht haben – aber in Rheinland-Pfalz entstand die schöne Animation „Not Far Away“ von Niklas Zink, der in Mainz Film studierte und ein kleines Mädchen davon träumen lässt, in den Himmel zu fliegen.

Die Filme sind zwischen vier und 30 Minuten lang und werden in Blöcken mit vier bis fünf Filmen gezeigt. Neun Blöcke gibt es, dazu kommen Spezialblöcke (schräger Film, Clips), eine Filmparty (Freitag 23 Uhr in der Schmidd, Postraße 27) und ein Talk mit Jurymitglied Charly Hübner (Samstag, 16 Uhr, Stadthalle). Die Filme laufen in den Kinos der Stadt und Open Air auf dem Platz bei der Stadthalle (Am Markt 6. dort ist das Festivalzentrum).

Info

St. Ingbert, Bundesfestival junger Film, 15. bis 18. Juni, Karten: Festivalbüro, ticket-regional.de, Festivalbüro: Stadthalle St. Ingbert, Am Markt 6. Info: junger-film.de