Jasmin Glahn vom RFV Bundenbacherhöhe ist Landesmeisterin der Voltigierer. Am Wochenende gewann sie in Kurtscheid die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft im Einzel. Für die 26-Jährige war es der dritte Einzeltitel in der Seniorenklasse.

Glahn hatte mit Longenführerin Jessica Kiefer und ihrem Pferd Most Wanted die Reise in den Norden von Rheinland-Pfalz angetreten. Dass sie am Ende ganz oben auf dem Podium stand, war ein bisschen