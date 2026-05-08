Mit gleich zwei Besonderheiten wartet das Bundenbacher Reitturnier am Wochenende auf. Neben einer schweren Dressur gibt es auch Prüfungen für Barockpferde.

Das Bundenbacher Reitturnier am Samstag und Sonntag an der Reithalle in Kleinbundenbach lockt auch in diesem Jahr zahlreiche Reiter an. Mehr als 220-mal läutet die Startglocke in den 17 Prüfungen. Sportlicher Höhepunkt ist dabei die schwere Dressurprüfung am Samstag ab 16.30 Uhr, für die sich 25 Reiter-Pferde-Paare angemeldet haben. Zu den Teilnehmern zählt die Dänin Mathilde Koefoed-Nielsen von den Pferdefreunden Fröhnerhof, die mittlerweile international auf Grand-Prix-Niveau reitet, im Notizbuch der dänischen Nationaltrainer steht und in der vergangenen Woche beim Mannheimer Maimarktturnier knapp eine Platzierung im Grand Prix verpasste. Vorjahressiegerin Anna Zeppke (RB Saarlouis) ist ebenso am Start wie Lokalmatadorin Emilia Schreiber.

Neben dem sportlichen Höhepunkt bietet das Bundenbacher Turnier eine Besonderheit: Am Sonntag um 9.30 und 10.30 Uhr werden zwei Prüfungen für den Barockpferdecup geritten. Dabei handelt es sich um zwei Dressur-Wettbewerbe, in denen eine Kür zu Musik geritten wird, einmal auf A-Niveau, einmal auf L-Niveau. Barockpferde sind kräftigere Pferdetypen wie Friesen, Andalusier, Lusitanos und Lipizzaner. Die Teilnehmer – insgesamt 15 haben für beide Prüfungen genannt – können auch in passenden Kostümen reiten. Bewertet werden die Choreographie, der Ideenreichtum, die Harmonie zwischen Reiter und Pferd, die Ausführung und Korrektheit der gezeigten Figuren und Lektionen, die Durchlässigkeit, Maultätigkeit und Freude des Pferdes an der Mitarbeit, außerdem Sitz und Einwirkung des Reiters und Leichtigkeit der Darbietung.

Das Turnier beginnt am Samstag um 9 Uhr mit einer A-Dressur. Am Sonntag beginnt das Turnier um 8 Uhr mit einer Prüfung für junge Dressurpferde im Rahmen der Böckmann-Jungpferde-Trophy. Ab 14 Uhr stehen Springprüfungen auf dem Programm. Zum Abschluss gibt es um 17 Uhr das Bundenbacher Fun Race, bei dem Teilnehmer mit einem Steckenpferd (Hobby Horse) einen Geschicklichkeitsparcours bewältigen.