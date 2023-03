Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

APELDOORN/ZWEIBRÜCKEN. Der Advent ist eine Zeit der Besinnung. In diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Steven Bukenberger, Spieler beim Zweibrücker Squash- Club in der Regionalliga, sowie als Spieler und Teammanager in seinem jetzigen Wohnort in Apeldoorn in Holland in der dortigen ersten Division.

Der 39- jährige Bukenberger, der eigentlich aus Karlsruhe stammt, wohnt inzwischen in Apeldoorn, wo es ihn beruflich, sowie der Liebe wegen hinverschlagen hat. Bukenberger, der für die IT- Firma