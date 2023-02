Ursprünglich sollte sie 3,75 Millionen Euro kosten, jetzt verschlingt die Sanierung des Waldstadions 10,3 Millionen. An den grundsätzlichen Planungen wurde nichts geändert – der Grund für die erhebliche Teuerung liegt unter anderem bei den gestiegenen Energiepreisen und dem Russland-Ukraine-Krieg, wurde auf der Stadtratssitzung erörtert. Für den Fall, dass der FC 08 Homburg in die Dritte Liga aufsteigt, soll das Stadion nach der Modernisierung gerüstet sein: Die Tribüne soll vergrößert werden, dass gut 15.000 Zuschauer Platz finden. Aber noch etwas anderes macht die Sanierung so viel teurer. Bei einem Vorschlag hagelte es Buh-Rufe.

