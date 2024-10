Am Donnerstag, 7. November, wird der Autor Thomas Handrich sein aktuelles Buch „Erinnerungsorte zur Geschichte der Demokratie“ im Stadtmuseum Zweibrücken vorstellen. Die Rosenstadt spielt darin eine besondere Rolle.

Im April dieses Jahres erschien das Werk, in dem sich der Politikwissenschaftler, Bildungsreferent und Autor Thomas Handrich auf die Spuren der Demokratiebewegung in Rheinhessen und der Pfalz zwischen 1789 und 1849 begibt. In seinem Buch beleuchtet Handrich die demokratische Entwicklung in 29 ausgewählten Orten, wobei Zweibrücken eine herausragende Rolle einnimmt.

Die Stadt war Sitz des bayerischen Appellationsgerichts und ein Zentrum der Demokratiebewegung im Südwesten. Besonders erwähnenswert ist die Gründung des „Deutschen Vaterlandsvereins zur Unterstützung der freien Presse“ am 29. Januar 1832 in Zweibrücken-Bubenhausen, der als Wegbereiter des Hambacher Festes gilt.

Demokratie in der Gegenwart

Der Abend will Einblicke in die lokale Demokratiegeschichte geben und zum Nachdenken über aktuelle demokratische Herausforderungen anregen. Handrich wird im Gespräch mit dem Publikum Fragen nachgehen wie: Was können wir von der damaligen Demokratiebewegung lernen? Wie kann sich die Demokratie weiterentwickeln?

In seinem aktuellen Buch besucht Thomas Handrich bedeutende Orte der Demokratiegeschichte in Rheinhessen und der Pfalz. Foto: oho

Herausgegeben wurde das Buch von der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und der Stiftung Haus des Erinnerns – für Demokratie und Akzeptanz Mainz.

Info

Die Buchvorstellung findet am Donnerstag, 7. November, 19 Uhr, im Stadtmuseum Zweibrücken statt. Der Eintritt ist frei.