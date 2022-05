Die Herausgeber und Autoren eines Buchs über Zwangsarbeiter in Zweibrücken während des Zweiten Weltkriegs stellen ihr Werk am Donnerstagabend, 5. Mai, 19 Uhr, in der Bibliotheca Bipontina vor.

„Für jeden sichtbar und doch vergessen“ heißt das Buch des Arbeitskreises Zwangsarbeit. Dieser wurde 2015 gegründet. In einer fünfjährigen Forschungsarbeit hat er Informationen über die 5000 Zwangsarbeiter in Zweibrücken und deren Leben gesammelt und in dem Werk zusammengefasst. Dies teilte Mitherausgeberin Gertrud Schanne-Raab auf Anfrage mit. „Die Arbeit war hart, die Ernährung karg, der Hunger groß, Misshandlungen – besonders der Ostarbeiter – an der Tagesordnung“, schreibt der Arbeitskreis.

Der Vortrag wird etwa eine Stunde lang sein; im Anschluss besteht Gelegenheit, Fragen zu stellen. Anmeldung und Information unter Telefon 06332 16043 oder E-Mail bipontina@lbz-rlp.de.