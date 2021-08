Margot Käßmann, Daniel Speck , den Atzorns und dem Duo Marialy Pacheco/Max Mutzke sind die Stars bei der Buchmesse Hombuch, die vom 8. bis 12. September im Homburger Siebenpfeifferhaus und im Schlossberg-Hozel stattfindet. Die Theologin Margot Käßmann eröffnet das Lesefest im Siebenpfeifferhaus am Mittwoch, 8. September, 19 Uhr, mit ihrem Buch „Schöne Aussichten auf die besten Jahre“. In die Kategorie der Lebensratgeber fügt sich die Autobiografie „Was im Leben wirklich zählt“ von Robert Atzorn ein. Mit seiner Frau Angelika gibt das Schauspieler-Ehepaar am Donnerstag, 9. September, 19 Uhr, Einblicke beim „Duschen und Zähneputzen“ (20 Euro). Musikalischer Clou sind die kubanische Pianistin Marialy Pacheco und der deutsche Sänger Max Mutzke, die am Freitag, 10. September, 20.04 Uhr im Schlossberg-Hotel ein Duett bilden (35 Euro). Daniel Speck beschließt das Festival am Sonntag, 12. September, 18 Uhr, mit der Lesung aus „Jaffa Road“ (20 Euro). Dazu kann man die ARD-Radio-Tatort-Autoren Madeleine Giese und Erhard Schmied (Eintritt frei), Kabarettist Alfons (er bekommt den deutsch-französischen Freundschaftspreis, Eintritt frei), Helge Schubert, Ulrike Kolb, Anna Schneider, Johann Scheerer und Ulrike Kolb (je zehn Euro) live erleben. Aktuell werden aber nur 30 Karten pro Veranstaltung verkauft bei ticket-regional.de. Info: die-hombuch.de.