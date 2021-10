In der Oberwürzbachhalle bei St. Ingbert übertrafen die Fechter der VT Zweibrücken bei den offenen Landesmeisterschaften des Saarlandes die Erwartungen ihres Trainers Volker Petri. Sie gewannen eine Goldmedaille, zwei bronzene und holten einen fünften Platz mit dem Florett.

Die 17-Jährige Charlotte Buchholtz feierte nach der langen Auszeit durch die Corona-Pandemie einen ausgezeichneten Einstand. Sie besiegte in einem engen Kampf die Favoritin aus dem Saarland, Lena Busche vom FSV Klarenthal. Im Finale wurde auf 15 Treffer und dreimal drei Minuten reine Kampfzeit gefochten. Buchholtz duellierte sich konzentriert und sehr geschickt. Ehe sich die Saarländerin mit einer lautstarken Hallenunterstützung zurechtfand, lag sie der im ersten Durchgang mit 2:6 zurück. Im zweiten Durchgang baute Buchholtz die Führung auf 8:4 aus. Das Aufbäumen in den letzten drei Minuten von Busche wehrte die VTZ-Fechterin geschickt ab und konnte mit 11:8 nach Zeitablauf als Saarlandmeisterin die Goldmedaille und den Ehrenpreis bei der Siegerehrung in Empfang nehmen.

Die VTZ-U15-Fechter Fynn Lehner und Jannis Euskirchen hatten schon in der Vorrunde ebenfalls keine leichten Gefechte gegen körperlich überlegene Gegner zu bestehen. Dennoch gelang Lehner in seiner neuen Altersklasse gut mitzumischen. Im Viertelfinale kam es zur Direktausscheidung mit seinem Teamkameraden. Hier unterlag Euskirchen, jüngster Starter im Feld, dem älteren Lehner und wurde am Ende Fünfter. Im Halbfinale traf Lehner auf Bejamin Schrott vom MTV Stuttgart. Trotz größter Gegenwehr verlor er gegen den Schwaben wurde, aber mit Bronze für seinen Einsatz belohnt.

Bronze für Wahlheimer

Die U15-Fechterin Clara Wahlheimer startete nach ihrer bestandenen Turnierreifeprüfung aus dem März 2020 erstmals überhaupt mit dem Florett. Sie fand sie im Laufe der Gefechte immer besser in den Ablauf und stand nach der Vorrunde im Halbfinale. Hier unterlag sie Lynn Abilgaad vom Darmstädter FC, freute sich aber ebenfalls über eine Bronzemedaille.