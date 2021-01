Einer seiner beiden Wunschspieler ist wieder zurück: Wie Hakan Haliloglou, Sportlicher Leiter des Landesligisten TSC Zweibrücken, am Donnerstag mitteilte, spielt Jan-Patrick Buchheit in der kommenden Saison 2021/22 wieder für den TSC. In den vergangenen beiden Jahren kickte der 23-Jährige für die SG Knopp/Wiesbach in der Bezirksliga Westpfalz. Buchheit soll beim TSC, bei dem zur neuen Spielzeit Peter Rubeck den Trainerjob übernimmt, auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden. „Jan-Patrick war ja schon in der Jugend bei uns und hatte als A-Jugendlicher unter Trainer Sanel Nuhic auch bereits erste Einsätze in der ersten Mannschaft“, sagt Haliloglou und freut sich über die Rückkehr.