Ein Dreigestirn soll es sein. So können sich die Besucher des Homburger Lesefests auf Literatur, Musik und Kunst freuen. Vom 4. bis 18. September wird auf der Hombuch das Lesen gefeiert. Auch einen Ausflug in den Profi-Fußball gibt es.

Im Februar begann ein achtköpfiges Team, in Homburg ein Lesefestival zu organisieren, die Hombuch. Mit viel Herzblut. „Wir machen es ja nicht für nix – wir machen es für die Kunst und für die Kultur“, sagt Hans-Joachim Burgardt. Er ist mit der Hom & Buch Kulturmanagement GmbH neuer Veranstalter des Lesefests. Der Gründer der Hombuch, Uli Burger, konnte die Organisation des Lesefestes dieses Jahr krankheitsbedingt nicht mehr übernehmen. Deshalb fühlt es sich für Burgardt wie ein „neues Kapitel“ an.

Viel am Konzept ändern möchten Burgardt und sein Team nicht – auch aus Corona-Gründen. So ist das bisherige Konzept, Lesungen an verschiedenen Orten – etwa im Eden-Cinehouse, oder im Gymnasium Johanneum – zu veranstalten, momentan nicht drin. Das Siebenpfeifferhaus in der Kirchenstraße 8 muss für fast alle Lesungen herhalten. Burgardt und Vera Backes hoffen, dass die Lesungen dort jeweils 100 Leute anlocken.

Sieben Lesungen

Sieben Lesungen gibt es – die Hombuch startet an ihrem ersten Tag, dem Mittwoch (14. September) mit einem Knall: Dann wird Joachim Meyerhoff (55) eine neuen Texte präsentieren – und zwar exklusiv für die Hombuch. Zum Teil sind welche dabei, die noch unveröffentlicht sind. Der Schauspieler und Bestseller-Autor hat es mit seinem sechsteiligen Zyklus „Alle Toten fliegen hoch“ ganz oben in die Literaturszene gebracht.

Meyerhoff ist in Homburg geboren und aufgewachsen und scheint sein Publikum in den Bann zu ziehen. „Innerhalb weniger Tage war diese Lesung ausverkauft“, berichtet Hans-Joachim Burgardt der RHEINPFALZ.

Jan Weiler erst in Oktober

Eigentlich hätte am 15. September Jan Weiler (54) aus seinem Buch „Der Markisenmann“ lesen sollen. Er musste absagen – der Grund ist allerdings einer zum Feiern. Denn er ist für den Literaturpreis Ruhr 2022 nominiert, und der wird am gleichen Tag verliehen.

Ex-Fußballer Neven Subotić sprang ein und liest am 15. September. Foto: Patrick Temme

Wer schon Karten für Jan Weiler gekauft hat, kann sie behalten: am 14. Oktober findet die Ersatzlesung statt, ebenfalls im Homburger Siebenpfeifferhaus. Wer an diesem Termin nicht kann, kann sein Ticket an den Vorverkaufsstellen zurückgeben.

Subotic gibt alles

Der Lesungstag wurde also vakant – die Veranstalter reagierten schnell und holten Ex-Profi-Fußballer Neven Subotić (33) an Bord. Er liest aus seinem Buch „Alles geben“, das die Leser zu einer Selbstfindungsreise einlädt. Subotić spielte bei Borussia Dortmund oder dem 1. FC Köln. Ein echter Promi also.

Gregor Myle tritt am 16. September auf. Archivfoto: Benndorf

Und so soll auch das Konzept des Lesefestivals sein: Es sollen Stars engagiert werden, die man aus dem Fernsehen kennt, und die sozusagen als Zugpferde fungieren. „Von Jung bis Alt“ möchten die Veranstalter die Leseratten begeistern. „Heute ist es so, dass man sehr viel Eventcharakter mit einbringen muss“, so Hans-Joachim Burgardt. Wie sieht der genau aus? Neben der Literatur erwartet die Besucher ein Konzert von Gregor Meyle (43). Der Singer-Songwriter tritt mit seiner Band am Freitag, 16. September, im Schlossberg-Hotel auf.

Unveröffentlichter Fallada

Und wo ist die Kunst? Die versammelt sich am Samstag, 17. September, in der Galerie von Julia Johannsen in der Saarbrücker Straße 7. Aus unveröffentlichten Texten von Hans Fallada (1893-1947), die man in Archiven fand, liest HR2-Kulturchef und Buchautor Hans Sarkowicz (67) einige Texte vor. Zeitgleich wird in der Galerie die Ausstellung „Achtung Kunst!“ eröffnet.

Wie wählt man bei so vielen interessanten Autoren eigentlich aus? Aktuell sollen die Werke sein, verrät Organisatorin Vera Backes. Und vielfältig. „Wir haben immer eine kleine Bugwelle, die wir vor uns herschieben, mit einer Liste der unerfüllten Wünsche.“

Zweite oder dritte Liga?

Die Hombuch, kurz für Homburger Buchmesse, entwickelte sich 2010 aus einer Buchmesse, die der Verleger Ulrich Burger ins Leben rief. Acht Jahre später war dieses Modell überholt, und es wurden Stars wie Sebastian Fitzek oder Markus Heitz an Land gezogen. Wo sieht Burgardt die Hombuch jetzt? „Wir sind in der dritten Liga, vielleicht auch schon in die zweite aufgestiegen – wie der FCK. Dort wollen wir uns jetzt mal etablieren.“ Nur die erste Liga – Stichwort: Frankfurter Buchmesse – „das wird schwer“.

Info

Die Hombuch findet vom 14. bis 18. September statt. Restkarten für je 15 Euro gibt es unter ticket-regional.de, bei der Tourist-Info Homburg, oder in der Buchhandlung Hahn. Die Lesung mit Joachim Meyerhoff ist ausverkauft. Einzig das Konzert von Gregor Meyle kostet 35 Euro. Infos zum Programm: hombuch.de.