Alles wird immer teurer, das Geld ist knapp, und jetzt auch noch Weihnachtsgeschenke kaufen! Muss nicht sein, sagen wir. Schenken ja, kaufen nein. Hinter unseren Adventskalender-Türchen gibt es dieses Jahr jeweils eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, das wenig oder gar nichts kostet. Außer etwas Zeit, Lust und Hingabe, die müssen schon sein. Und: Keine Angst, es wird kein Kerzenständer aus alten Wäscheklammern gebastelt.

Hörbücher und Podcasts sind derzeit in aller Munde, nein, Quatsch, in aller Ohren, man hört also Leuten zu, die was vorlesen oder über ein bestimmtes Thema sprechen. Diese neue Lust am Zuhören kann man sich auch fürs Weihnachtsgeschenk zunutze machen. Verschenken Sie Vorlesegutscheine, vielleicht einen Zehnerpack für jeweils eine Stunde, und lesen Sie der Freundin, dem Neffen, oder sonst jemandem, der gerne Ihrer Stimme lauscht, aus dem Lieblingsbuch vor. Klar könnte man das auch selbst lesen, aber vielleicht geht das ja beim einen oder anderen nicht, weil sie nicht mehr so gut sieht oder er noch gar nicht lesen kann. Vorgelesen zu bekommen ist jedenfalls schön und entspannend, in jedem Alter.