Der Bubenhauser Kreisel bleibt länger gesperrt als geplant. Der Kreisel ist der wichtigste Verkehrsverteiler in Zweibrücken. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, wird der Kreisel nach derzeitigem Zeitplan am Mittwoch, 17. November, um 18 Uhr für den Verkehr freigegeben. Ursprünglich war vorgesehen, den Kreisel am Freitag für den Verkehr freizugeben. Am 2. November hatte Werner Boßlet, Chef des Umweltbetriebs (UBZ), noch Optimismus verbreitet und im Bauausschuss des Stadtrats gesagt, dass die Arbeiten im Zeitplan liegen und der Kreisel deshalb am 12. November freigegeben werden könne. Nun wird die Verzögerung mit „anhaltend schlechtem Wetter“ begründet. Wer draußen war, wird allerdings feststellen: Wir haben in Zweibrücken seit drei Tagen schönstes Herbstwetter.