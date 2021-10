Hinweisschilder – sogar mit der vorsorglichen Bitte um Entschuldigung des städtischen Umweltbetriebs (UBZ) – sind an den Zufahrten angebracht, Sperrzäune für die Abriegelung liegen bereit: Von Mittwoch, 20. Oktober, an ist der zentrale Verkehrsknotenpunkt in Zweibrücken, der Bubenhauser Kreisel, gesperrt. Die Autobahnanschlussstelle Zweibrücken-Mitte ist dann dicht. Gut drei Wochen, bis Freitag, den 12. November, veranschlagt der UBZ für die Fahrbahnsanierung des „Wappen-Kreisels“, für die Aufbringung einer neuen Asphaltdecke und Markierungen. Während der Sanierungszeit sind weiträumige Umleitungen eingerichtet. Der aus der Innenstadt Richtung Saarland auf die Autobahn 8 fahrende Verkehr beispielsweise wird zunächst auf die Autobahn Richtung Pirmasens geleitet, um an der Anschlussstelle Ixheim in Gegenrichtung einzuschwenken. Autobahnbenutzer aus Richtung Einöd kommend, die in die Innenstadt wollen, werden in Zweibrücken-Ernstweiler abgeleitet. Für LKW gibt es eine Sonderregelung. Sie werden von der Abfahrt Ernstweiler über die Homburger-, Dingler- und Hofenfelsstraße zum Hofenfelskreisel geleitet und von dort je nach Ziel in die Innenstadt.