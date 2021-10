Geduld mussten am Mittwoch Autofahrer im Feierabendverkehr mitbringen, wenn ihr Heimweg durch den Bubenhauser Kreisel führt. Denn der wurde am späten Nachmittag gesperrt. Ursprünglich war die Sperrung für Montag geplant, dann auf Mittwoch, 14 Uhr, terminiert, aber erst einige Zeit später war tatsächlich keine Einfahrt mehr möglich. Der Bubenhauser Kreisel ist großflächig gesperrt. So ist auch die normale Ausfahrt des Netto-Parkplatzes nicht mehr möglich, Ein- und Ausfahrt führen jetzt über die Friedrich-Ebert-Straße. Die dient außerdem als Umleitung zur Autobahnauffahrt Ernstweiler, da mit der Kreiselsperrung auch die Aus- und Auffahrten Stadtmitte gesperrt wurden. Aus Richtung Stadtmitte führt die Umleitung über die Ixheimer und die Schlachthofstraße, wo jetzt eine Ampel steht, zu Etzelweg und Friedrich-Ebert-Straße. Der Kreisel ist wegen einer anstehenden Fahrbahnsanierung bis 12. November gesperrt. [In der ersten Version des Artikels stand, die Arbeiten sollen nach zwei Wochen Ende Oktober beendet sein.]