Seit Dienstagnachmittag ist der Bubenhauser Kreisel wieder befahrbar.

Nachdem noch Risse in der Fahrbahn unter der Autobahnbrücke verfüllt wurden, konnte der Verkehr gegen 15 Uhr wieder rollen. Damit ist der Kreisel einen Tag früher frei als zuletzt angekündigt: Er sollte am Mittwoch wieder öffnen, nachdem der ursprünglich anvisierte Termin – vergangenen Freitag – nicht zu halten war. Nach wie vor gesperrt ist die Autobahnauf- und -abfahrt Zweibrücken Stadtmitte, die direkt in den Bubenhauser Kreisel mündet. Dort wird an der Verbreiterung des sogenannten Überfliegers und dessen Einfädelspur auf die Autobahn gearbeitet. Auch der Überflieger selbst ist noch gesperrt. Alle anderen Äste des Kreisels sind wieder freigegeben. Der Kreisel hat jetzt eine neue Asphaltdeckschicht, auf der noch Rollsplitt zu finden ist.