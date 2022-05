Teile des Bubenhauser Kreisels werden ab Montag für die Dauer von vier Wochen gesperrt, damit die neue Fußgängerbrücke errichtet werden kann.

Wie der für den Bau verantwortliche Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) sagt, wird der Verkehr von der Autobahnabfahrt Zweibrücken-Mitte in Fahrtrichtung Pirmasens auf die L 471, die Alte B 10, umgeleitet. Ebenfalls gesperrt wird die Abfahrt vom Bubenhauser Kreisel in den Bahneinschnitt beziehungsweise die Autobahnauffahrt. Wer zur Autobahn will, wird zur Auffahrt am Ixheimer Kreisel am Nagelwerk umgeleitet.

Während der vierwöchigen Sperrung wird laut UBZ die Stahlkonstruktion der Fußgängerbrücke überarbeitet, und die Widerlager für die neue Brücke werden hergestellt. Die Brücke soll in der Zeit von 23. bis 3. Juni angeliefert werden.

Alte Ixheimer auch gesperrt

Wer von Bubenhausen kommt, kann vom Kreisel aus nach wie vor auf die Autobahn Richtung Saarland, nach Ixheim und in die Innenstadt fahren. Wegen der zeitgleichen Sperrung eines Teils der Alten Ixheimer Straße, kommen Autofahrer entweder über die Lützel- und die Kaiserstraße oder durch die Bahnunterführung in die Innenstadt.

Die im Jahr 2000 gebaute Fußgängerbrücke über den Bubenhauser Kreisel ist seit drei Jahren aus Sicherheitsgründen gesperrt. Sie war marode, unter anderem machten morsche Holzplanken Probleme.