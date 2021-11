Die Bauarbeiten an einem der zentralen Verkehrsknoten in Zweibrücken, dem Bubenhauser Kreisel, gehen gut voran. Seit dem 20. September ist er für den Verkehr gesperrt, die Straßendecke wird erneuert. Nach einer Information des beauftragenden städtischen Umwelt- und Entsorgungsbetriebs (UBZ) im Bauausschuss des Stadtrats liegen die Arbeiten im Zeitplan. Ziel sei es, die umfangreiche Sperrung Ende kommender Woche, am Freitag, 12. November, wieder aufzuheben, sagte UBZ-Vorstand Werner Boßlet.