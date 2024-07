Im Prozess gegen den Mann, der seine Ehefrau in einem Keller in Bubenhausen getötet haben soll, sagten am siebten Verhandlungstag Ermittler der Polizei und ein DNA-Forensiker des Landeskriminalamts vor dem Schwurgericht aus. Es ging um Blutspuren, einen Hausschuh und einen ominösen Liebesgruß auf dem Handy.

Der 37-Jährige wird beschuldigt, im vergangenen Jahr in den Abendstunden des 4. Dezembers seine Ehefrau aus Wut und Eifersucht getötet zu haben. Staatsanwalt Rouven Balzer geht von Mord aus