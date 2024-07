Vor dem Schwurgericht Zweibrücken muss sich ein 37-jähriger Angeklagter verantworten, der seine 33-jährige Ehefrau am 4. Dezember 2023 in Bubenhausen auf brutale Weise getötet haben soll. Am Dienstag wurden Ermittler und eine Kinderpsychiaterin als Zeugen gehört.

„Warum tun Sie das? Er hat doch nichts gemacht.“ Das sei die Reaktion der Mutter des 37-jährigen Angeklagten gewesen, als Polizeibeamte ihr am 21. Dezember 2023 erklärten,