Von drei möglichen Kandidaten marschiert bei den Bickenalbtaler Tischtennisfreunden am letzten Spieltag „nur“ die BTTF III direkt über die Ziellinie in Sachen Aufstieg.

Aufsteiger, Rohrkrepierer oder doch etwas dazwischen? Dreimal hieß es am vergangenen Spieltag für die BTTF Zweibrücken: hoffen, bangen und auch in die gegnerischen Hallen schauen. Am Ende gibt es, zumindest vorerst, nur einen Aufsteiger bei den Bickenalbtalern.

„Wenn am Ende keiner aufsteigt, wäre das angesichts der Leistungen schon enttäuschend. Insgesamt nehmen wir aber viele positive Entwicklungen aus der Saison mit“, sagte der BTTF-Vorsitzende Peter Morgenthaler im Vorfeld. Denn gleich drei BTTF-Teams konnten am letzten Spieltag noch aufsteigen. Die erste Mannschaft musste in der Bezirksoberliga auf einen Ausrutscher des punktgleichen TTC Hauenstein hoffen, die BTTF-Zweite hatte die gleiche Ausgangsposition in der Bezirksklasse West mit dem TTC Käshofen. Die Lage der BTTF III hatte sich während der vergangenen Woche in der Kreisliga West so verändert, dass sie den Aufstieg sogar selbst in der Hand hatte.

Lukas Erb als zentrale Figur der Dritten

„Für die dritte Mannschaft war das als Aufsteiger in die Kreisliga eine richtig starke Saison. Das Team um Lukas Erb hat sich hervorragend entwickelt. Lukas ist für uns eine zentrale Figur im Verein – als Spieler, Jugendwart und Trainer bringt er sich mit großem Engagement ein. Ein möglicher Aufstieg wäre ein Bonus, kommt aber vielleicht noch etwas früh“, urteilte Morgenthaler. Weil Meister TTC Mittelbach II im vorgezogenen Spiel gegen den bisherigen Tabellenzweiten VT Contwig II mit 9:3 gewann, war klar, dass den BTTF ein Sieg, in welcher Höhe auch immer, gegen den TTC Hettenhausen ausreichen wird, um als Vizemeister aufzusteigen. Und Erbs Team hatte gegen den Kreisliga-Vorletzten keine Probleme, gewann deutlich mit 9:0 und darf in der kommenden Saison in der Bezirksklasse West aufschlagen. Erb krönte seine starke Saison im Spitzenpaarkreuz mit 19:7 Siegen und gewann auch sein letztes Spiel gegen den Hettenhauser Bernd Sprunck in drei Sätzen.

„Auch unsere Zweite hat sich nach dem Aufstieg richtig gut behauptet“, sagte Morgenthaler. „Ärgerlich ist die Niederlage gegen Schlusslicht TTC Riedelberg IV, die uns letztlich den ersten Platz gekostet hat.“ Aktuell sei man punktgleich mit Käshofen und damit in einer ähnlichen Situation wie die Erste. „Wir hoffen auf einen Punktverlust des Konkurrenten, um noch vorbeizuziehen. Ansonsten wollen wir unsere Chance in der Relegation nutzen“, glaubte der Vorsitzende noch an den Bezirksliga-Aufstieg.

Erste und Zweite hoffen auf die Relegation

Weil Käshofen zwischenzeitlich sogar mit 3:5 gegen den Mörsbachs Vierte hinten lag, waren die Hoffnungen der Bickenalbtaler während des Spiels sogar groß, noch direkt aufzusteigen. Aber es kam anders: Stark ersatzgeschwächt verloren die BTTF II mit 7:9, während der TTC Käshofen mit einem 9:6-Auswärtserfolg gegen Mörsbach IV den Aufstieg und die Meisterschaft feiern konnte. Die BTTF gehen als Ligazweiter in die Relegation gegen den FK Windsberg und den TTC Nünschweiler III. Gespielt wird am 9. Mai in Windsberg.

„Mit der ersten Mannschaft wollten wir von Anfang an hoch in die 2. Pfalzliga West. Wenn es bei nur einer Niederlage und einem Unentschieden am Ende nicht reicht, wäre das schon bitter“, sagte Morgenthaler nach einer Saison, die auf Augenhöhe mit dem TTC Hauenstein bestritten wurde. „Wir hoffen jetzt natürlich auch darauf, dass Hauenstein am letzten Spieltag noch Punkte liegen lässt.“ Die Hoffnung allerdings war schnell dahin. Zu überlegen waren die Hauensteiner beim 9:2 gegen Pokalsieger TV Höheinöd. Die BTTF siegten ihrerseits mit 9:2 beim 1. TTC Pirmasens II.

Punktgleich, aber mit der deutlich schwächeren Spieledifferenz liegen die BTTF auf Rang zwei. Die Relegationsrunde steigen am 9. Mai in Bann. Gegner sind dort der TTC Bann (Achter der 2. Pfalzliga West) und der TV Rammelsbach (Vizemeister der Bezirksoberliga Westpfalz Nord). „Mehrere Aufstiege wären natürlich ein starkes Zeichen für den Verein. Gleichzeitig bedeutet das auch mehr Aufwand und höhere Anforderungen“, weiß Walter Morgenthaler.