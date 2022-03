Drei Männer haben am Montagabend, 7. März, gegen 19.30 Uhr am Neunkircher Bahnhof einen 24-Jährigen überfallen, beraubt und verletzt. Laut Polizei haben die 19-, 20- und 29-Jährigen ihr Opfer in der Bahnhofshalle mit Schlägen und Tritten traktiert. Der 24-Jährige sei noch aus der Bahnhofshalle geflüchtet, von den Tätern aber eingeholt worden. Dann wurde er weiter geschlagen. Die Angreifer nahmen ihm den E-Roller ab und rissen ihm die Kette vom Hals. Die Polizei meldet, dass sie die Täter ermittelt habe. Der E-Roller fand sich in einem Versteck. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.