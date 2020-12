Maskiert und schwarz gekleidet, hat ein Unbekannter am Donnerstagabend, 17. Dezember, gegen 18.50 Uhr einen Getränkemarkt in der Saar-Pfalz-Straße in Blieskastel-Aßweiler überfallen. Laut Polizei trat der Mann einem Mitarbeiter unvermittelt zwischen die Beine und griff sich dann einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Registrierkasse. Der Täter lief mit seiner Beute davon. Der Mitarbeiter sei unverletzt geblieben.