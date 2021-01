Das Homburger SPD-Stadtratsmitglied Manfred Rippel, Ortvertrauensmann des Stadtteils Bruchhof-Sanddorf, wurde am Samstag, 30. Januar, per Videokonferenz auf einer Online-Delegiertenversammlung zum neuen Präsidenten des saarländischen Landesfeuerwehrverbandes gewählt. Der 58-Jährige tritt dort die Nachfolge von Bernd Becker aus Nonnweiler an, der nicht mehr antrat. Bisher Vizepräsident, war Rippel am Samstag der einzige Bewerber. Er erhielt 107 von 125 Delegiertenstimmen. Im Landesfeuerwehrverband Saar sind 16 000 Feuerwehrleute organisiert. Er ist der Dachverband für sechs Kreisfeuerwehrverbände und die gesamte saarländische Jugendfeuerwehr.