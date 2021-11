„Der Klimawandel ist keine Mär, er ist real. Und er trifft uns alle.“ Mit eindringlichen Worten eröffnete Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst mit einem Gottesdienst am ersten Advent in der evangelischen Homburger Stadtkirche die 63. Kampagne Brot für die Welt. Die diesjährige Spendenaktion im Zeichen des Klimawandels steht unter dem Motto „Eine Welt – ein Klima – eine Zukunft“. Mit Partnerorganisationen in Simbabwe, Bangladesch und anderen Ländern soll den Menschen dabei geholfen werden, gegenüber Wetterextremen widerstandsfähiger zu werden. Zum Beispiel könnten Kleinbauern mit traditionellem, robustem Saatgut ihre Ernte verbessern. Voriges Jahr haben die Menschen in der Pfalz und der Saarpfalz 1,3 Millionen Euro an Brot für die Welt gespendet.